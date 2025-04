Un titolare da valutare per stasera: il motivo

Continua la conta degli uomini da parte di mister Conte che in attacco dovrà fare a meno di Neres ed in difesa di Juan Jesus e con Buongiorno non in condizioni ottimali.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Jack Raspadori (provato in coppia con Lukaku nel 4-4-2) avrebbe la febbre e la sua presenza stasera sarebbe a forte rischio; in caso di forfait mister Conte dovrebbe optare nuovamente per il 4-3-3 con Spinazzola alto a sinistra e Rafa Marin centrale di difesa cambiando i piani originari che prevedevano l’italiano da terzino con Olivera centrale vicino a Rrahmani.