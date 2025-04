Pirola indeciso sullo scudetto: “Sarei felice per il Napoli, ma anche per l’Inter…”

Lorenzo Pirola, difensore dell’Olympiakos, ha parlato a SportWeek e ha espresso la sua opinione sulla lotta per lo scudetto. “Sarei felice se il Napoli vincesse il titolo, anche per il legame che ho con Conte, che mi ha fatto esordire in Serie A e sta facendo un lavoro straordinario”, ha dichiarato. Tuttavia, il giovane difensore ha anche aggiunto: “Dall’altro lato, sarei altrettanto contento se fosse l’Inter a trionfare, visto che è la squadra che ho sempre tifato fin da bambino”.

Nel corso dell’intervista, Pirola ha anche parlato del suo rapporto con Frattesi, definendolo “un grande amico” e sottolineando il suo valore in campo. Ha poi rievocato alcuni momenti legati alla sua esperienza all’Inter, come l’emozionante esordio contro la Spal a Ferrara e il suo imprevisto ingresso in prima squadra durante il ritiro a Lugano, quando stava per partire per le vacanze. “Da lì tutto è cambiato”, ha aggiunto Pirola, ricordando il suo percorso con la squadra nerazzurra.