Okafor e la delusione al Napoli: un vice-Neres che non è mai sceso in campo

Era stato scelto per sostituire, almeno dal punto di vista numerico, Kvaratskhelia, assumendo quindi il ruolo di vice-Neres. Tuttavia, Noah Okafor non è mai sceso in campo, nonostante i continui infortuni del brasiliano. Come riportato dal Corriere dello Sport, qualcosa non ha funzionato come previsto, ed è chiaro.

Le cose non stanno andando come ci si aspettava, visto che Neres ha giocato solo tre partite dalla trasferta all’Olimpico contro la Lazio del 15 febbraio, fino alla gara con il Monza. Okafor, invece, non ha mai preso il posto di Neres nelle sei partite saltate dal compagno, giocando solo pochi minuti in tre occasioni contro Como, Inter e Venezia. Anche oggi, contro il Torino, non partirà titolare.