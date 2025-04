Napoli-Torino: probabili formazioni, la scelta su Buongiorno

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Antonio Conte è pronto a riproporre il 4-4-2 per far fronte all’assenza di Neres. Al fianco di Lukaku, spazio dunque a Raspadori, mentre sulla corsia sinistra sarà McTominay a garantire ampiezza e copertura.

In difesa, si va verso una gestione prudente per Buongiorno, che potrebbe essere risparmiato per favorire un recupero completo. Al centro della retroguardia, dovrebbe toccare a Olivera, in coppia con Rrahmani, mentre sulla fascia sinistra sarà titolare Spinazzola. A centrocampo, rientra anche Anguissa, pronto a prendere posto nella linea mediana. Ecco le probabili formazioni secondo il quotidiano:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori

Torino (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci, Casadei; Elmas, Vlasic; Adams