Le parole di Manna a DAZN

Manca davvero poco alla sfida importantissima di stasera tra Napoli e Torino.

DAZN ha intervistato Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, chiedendogli innanzitutto del premio recentemente assegnatogli (miglior direttore sportivo dell’anno):“Sempre bello ricevere un premio da condividere col Napoli. Devo ringraziare il presidente e tutto lo staff, lo prendo io ma è del Napoli” e ancora “sono contento ma restiamo concentrati, l’obiettivo principale della stagione è la Champions League che il pubblico si merita e che speriamo di centrare matematicamente stasera stessa. E poi, da quel momento, vogliamo sognare fino in fondo“.

Conte toglie pressione? “Per il mister parla da solo il curriculum, il suo spessore è unico. C’è senso di responsabilità nei confronti del club, noi ci mettiamo al suo fianco per arrivare in fondo. Adesso viene il bello: comunque vada saremo primi, non dobbiamo farci prendere dall’ansia restando concentrati anche se il risultato non fosse positivo perché non cambierebbe nulla“.

Profili alla McTominay fanno la differenza, indicazione anche per il prossimo mercato? “La Premier é il miglior campionato al mondo, con un livello d’intensità importante. Mi piace, penso sia il campionato di riferimento e quando ci sono opportunità vanno colte”.

Le è piaciuto il gol di Orsolini contro l’Inter? Manna quasi sorride e risponde “E’ stato un bel gol“.