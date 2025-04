La Stampa – Napoli-Torino: “Filo di Scozia”

“Filo di Scozia” titola La Stampa, presentando così Napoli-Torino, il match di stasera (ore 20:45) al Maradona. Sotto i riflettori il duello tra Scott McTominay e Ché Adams: amici, compagni di nazionale e ora avversari diretti, entrambi a nove reti in campionato e simboli delle rispettive squadre.

Ma sarà anche una sfida tra panchine: Antonio Conte contro Paolo Vanoli, amici da anni e ora avversari in una gara che pesa moltissimo nella corsa scudetto. Il Napoli non può sbagliare: vincere è obbligatorio per indirizzare la volata e magari sfruttare un possibile assist da Inter-Roma, in scena oggi pomeriggio a San Siro.