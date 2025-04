L’ Al-Hilal ci prova per Osimhen: la risposta del Napoli

Victor Osimhen sarà uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo.

L’attaccante nigeriano, attualmente al Galatasaray rientrerà a Napoli solo momentaneamente data la volontà delle parti di separarsi; sul calciatore ci sono diverse squadre interessate.

La volontà del calciatore sarebbe quella di giocare in Premier League ma secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’opzione Arabia Saudita con l’ Al-Hilal in pole position: “L’Al-Hilal ha aperto le trattative per provare a ingaggiare Victor Osimhen dal Napoli. Attualmente il calciatore è al Galatasaray fino a giugno. Il Napoli ha risposto chiedendo il valore della clasuola, 75 milioni di euro“.