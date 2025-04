Inter – Roma: I giallorossi sbancano San Siro. Ora il Napoli può conquistare la vetta

Il big match tra Inter e Roma termina 0-1 a favore dei giallorossi. I nerazzurri, dopo un inizio di partita molto timido, hanno cercato di buttare giù il muro della squadra di Ranieri che dopo aver trovato il gol un Soulè in gran forma, si è completamente chiusa in difesa ma alla fine la Roma è riuscita spuntarla.

Ora il Napoli ha bisogno almeno di un pareggio contro il Torino per andare in vetta alla classifica ma sarebbe meglio ottenere una vittoria per cercare di tenere l’Inter il più distante possibile.

Tuttavia i granata non hanno intenzione di regalare punti ai partenopei e dunque Conte dovrà far sì che la sua squadra renda nel miglior modo possibile per poter dare una svolta decisiva a questa spettacolare lotta scudetto.