Gazzetta dello Sport: “Tiro allo Scudetto”

Sarà una sfida senza esclusioni: Inter e Napoli, appaiate in vetta alla classifica, si preparano a un finale di stagione infuocato, con cinque giornate che decideranno il destino dello Scudetto. “Tiro allo Scudetto” titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Sarà una battaglia di resistenza, dove chi saprà mantenere la lucidità e non mollare, avrà la meglio. Inzaghi cerca il rilancio contro la Roma, puntando sulla coppia Arnautovic-Lautaro, mentre Conte, questa sera, affronterà il Torino guidato dall’amico Vanoli.