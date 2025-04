Elmas sfida il Napoli: il macedone cerca il gol in trasferta

Questa sera a Napoli, alle 20:45, il Torino scenderà in campo contro la capolista Napoli, impegnato nella lotta per lo scudetto con l’Inter. Vanoli e il Toro puntano sull’estro di un grande ex della sfida: Eljif Elmas. Come riporta Corriere Torino sulla sua prima pagina, “Cerca gol in trasferta” è l’avviso per il Napoli.

Il trequartista macedone, ingaggiato in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia, ha siglato quattro gol in 675 minuti di gioco con la maglia granata. Dopo aver lasciato la Bundesliga per via del suo scarso minutaggio, è stato scartato dal Napoli nel gennaio 2024, che ha incassato 24 milioni per la sua cessione. A un anno di distanza, il suo valore è calato notevolmente, ma Elmas sta trovando una nuova rivincita in Serie A con il Torino, dove si sta affermando come protagonista.