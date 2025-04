Buongiorno verso il rientro: sarà a disposizione contro il Torino

Alessandro Buongiorno sarà presente o no contro il suo amato Torino? Secondo il Corriere dello Sport, le possibilità sono alte, ma resta da capire se partirà titolare o entrerà a gara in corso. Il quotidiano sottolinea: “Buongiorno, cuore granata nato e cresciuto nel Toro, non mancherà l’appuntamento con la squadra della sua vita: panchina o campo, ci sarà”.

Nel frattempo, dopo l’esperimento di Monza con Rafa Marin titolare accanto a Rrahmani, oggi si cambia: salvo sorprese, Olivera scalerà al centro della difesa, ruolo che ha già ricoperto con la nazionale uruguaiana, mentre sulla fascia sinistra agirà Spinazzola da terzino puro. A destra, invece, conferma per Di Lorenzo.