Benitez: “Pensavo possibile il triplete dell’Inter ma ora il Napoli ha più possibilità”

Rafa Benitez storico mister spagnolo nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha affrontato diversi temi; il più discusso è stato quello relativo alla corsa scudetto che vede protagonisti l’Inter ed il Napoli: “Scudetto? Dieci giorni fa avrei detto Inter senza alcun dubbio. Anzi, ero tra quelli che riteneva possibile il triplete. Il calcio però è affascinante proprio perché variabile, e quindi a cinque giornate dalla fine, guardando il calendario e alle energie che la squadra di Inzaghi deve mantenere per la Champions, credo che qualche possibilità in più, sulla carta, possa averla il Napoli”.

Rafa si è soffermato sul gioco espresso dalle 2 squadre e su quale allenatore gli somiglia per concetti calcistici: “Il Napoli ha una difesa di acciaio, l’Inter ha una proposta offensiva molto varia, non è un caso che abbia fatto tantissimi gol in più della squadra di Conte. Anche questo è un aspetto importante nel testa a testa finale, e i nerazzurri stanno messi meglio. Ciascuno di noi ha la sua impronta, non saprei. Inzaghi ha fatto il suo percorso, molto importante, con calma. Piano piano e senza fare rumore. Mai una polemica, persona misurata, solida. La sua squadra in campo trasmette questo. Conte è diverso: ha vinto più titoli, è un uomo che si alimenta della tensione. Trae energie positive dal suo modo di essere. Sta sul pezzo con una carica emotiva enorme”.

Infine ha sottolineato quali calciatori potrebbero fare le fortune delle proprie squadre in questa serrata lotta: “Lautaro per l’Inter e Lukaku per il Napoli. Se il belga continuerai a mantenere lo stato di forma attuale, sposta gli equilibri. Del Toro cosa si può dire di più: attaccante completo, testa di ferro. Anche i due registi sono giocatori di alto livello: Lobotka e Calhanoglu, testa e visione”.