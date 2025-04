Azzurri padroni del proprio destino

Chi lo avrebbe immaginato. Dopo tante battute a vuoto e occasioni perse in serie, per la SSC Napoli stasera si palesa l’incredibile opportunità di ritornare padrone del proprio destino.

E sì, c’è chi sta facendo peggio: la corazzata interista cade addirittura per la terza volta consecutiva – compresa la Coppa Italia – e approfittarne stasera significherebbe dipendere solo e soltanto dai proprio risultati.

La gara contro il solido Torino di Vanoli sarà partita vera e difficile, e la solita vigilia che toglie qualche scelta a Conte.

Con Neres ancora fuori – per almeno altre due gare – poteva toccare a Raspadori, che si è sempre fatto trovare pronto ultimamente; niente da fare: la febbre lo limita e lo costringe a sedere in panchina, utilizzabile solo in caso di vera necessità.

Ancora Spinazzola alto, in una posizione che non gli consente di sfruttare la progressione e sorprendere alle spalle gli avversari.

In difesa il mister rischia il rientrante Buongiorno, evidentemente non ci sente proprio alla voce Rafa Marin.

Comunque il sogno va alimentato con le reti, stasera – ancora una volta – restiamo aggrappati a Lukaku e a Mc Tominay.