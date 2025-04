Sky – Ecco le probabili formazioni di Napoli – Torino e di Inter – Roma

La giornata di domani sarà infatti decisiva a per le sorti scudetto. L’Inter dovrà giocare contro la Roma a San Siro mentre il Napoli affronterà il Torino. I giallorossi non perdono da ben 17 partite e sono a soli tre punti dalla zona Champions mentre i nerazzurri si trovano in vetta col Napoli a 71 punti.

Saranno due match molto delicati che potrebbero di certo influenzare con anticipo le sorti di questa emozionante stagione. I nerazzurri sono chiamati a rialzarsi dopo i ko con Bologna e Milan mentre il Napoli dovrà vincere in maniera costante per stare col fiato sul collo dell’Inter.

Ecco le probabili formazioni di Inter – Roma e Napoli – Torino secondo Sky Sport:

Probabili formazioni di Inter – Roma

INTER (3-5-2), probabile formazione: Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic. All. Inzaghi

Tanti cambi in difesa, dove non c’è lo squalificato Bastoni che viene sostituito da Carlos Augusto, con Pavard e Acerbi a completare la linea. Mkhitarian sostituito da Frattesi a causa della squalifica subita contro il Bologna.

ROMA (3-5-2), probabile formazione: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, , Cristante, Angelino; Soulé; Dovbyk. All. Ranieri

Tornano titolari Dovbyk e Paredes negli 11 giallorossi.

Probabili formazioni di Napoli – Torino

NAPOLI (4-4-2), probabile formazione: Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte

Buongiorno non ancora al 100% e dunque Conte opterà per Olivera centrale con Spinazzola a sinistra.

TORINO (4-3-2-1), probabile formazione: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci, Linetty; Vlasic, Elmas; Adams

Vanoli ritrova Vlasic sulla trequarti ma dovrà fare a meno di Gineitis in quanto squalificato. Torna Coco ed è confermato Ricci dopo i recenti acciacchi.