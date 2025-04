Dopo il 3-0 subito contro il Newcastle. L’Ipswich è ufficialmente retrocesso in Championship dopo aver trascorso solo una stagione in Premier League.

Con la mancata salvezza, i Blues non dovranno esercitare l’obbligo di riscatto di 12 milioni di euro per Cajuste. Lo svedese farà dunque ritorno a Napoli ma sarà quasi sicuramente ceduto in estate.