Il Mattino ha messo in evidenza i preparativi del Napoli per il mercato estivo. Il club azzurro intende rafforzarsi considerevolmente per consentire a Antonio Conte di competere su diversi fronti. Ci sono in programma molti movimenti sia in entrata che in uscita. Infatti mentre si corre per lo scudetto, c’è anche la necessità di un rinnovo che rappresenta una sorta di rivoluzione. I dirigenti del Napoli ritengono che la squadra, seppur di alto livello, abbia bisogno di nuovi innesti, con una linea di gestione simile a quella di Conte. Non verrà trattenuto nessun giocatore, come accaduto con Kvaratskhelia, anche se i contratti devono essere rispettati. De Laurentiis è disposto ad incrementare il monte-ingaggi da 85 milioni a circa 100-110 milioni. Inoltre, si prevede un aumento del budget grazie alle vendite. Natan sarà riscattato dal Betis Siviglia per 9 milioni e Caprile dal Cagliari per 8 milioni. Cajuste e Lindstrom torneranno, sottolineando l’importanza di ascoltare le indicazioni dell’allenatore. Queste due cessioni frutteranno al Napoli 17 milioni di euro, da sommare al budget già destinato al mercato.