L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la situazione relativa al prossimo mercato del Napoli. Secondo il giornale, il Napoli sta pianificando il calciomercato estivo con l’obiettivo di rafforzare la squadra per permettere a Conte di competere su diversi fronti. Il club prevede numerosi trasferimenti in entrata e uscita. Ci sono alcuni giocatori che interessano particolarmente ad Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli farà tutto il possibile per rendere la squadra più completa. Nella lista dei desideri di De Laurentiis c’è Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma attende ancora per il rinnovo, se non arriva presto è pronto a unirsi al Napoli. Questa operazione porta la firma di Conte. E poi c’è Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk che è molto più di una semplice idea. Insomma, grandi manovre: sia che si vinca lo scudetto, sia che si arrivi secondi, nei prossimi anni ci sarà da divertirsi, come dichiarato pochi giorni fa dal presidente De Laurentiis.