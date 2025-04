L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la situazione del rinnovo di Alex Meret. Secondo il quotidiano Conte, fin dal suo primo giorno come allenatore del Napoli, ha puntato fortemente su Meret, considerandolo sempre il titolare della squadra. Per questo motivo, la società azzurra ha deciso di mandare Caprile in prestito al Cagliari. Meret non ha ancora firmato il rinnovo con il Napoli, ma le voci suggeriscono che l’accordo sia praticamente concluso e che l’ufficialità sia una questione di tempo. L’ultimo ostacolo riguarda un bonus-premio richiesto dal giocatore ma rifiutato dalla società. Questo testa a testa dura da due mesi, ma sembra che Meret abbia deciso di rinunciare al bonus. Nel frattempo, un altro portiere potrebbe arrivare in estate. Vanja Milinkovic-Savic del Torino è da tempo nel mirino del Direttore Sportivo azzurro Giovanni Manna, e Conte avrebbe dato il via libera per il suo eventuale arrivo. Sarà necessario chiarire il ruolo di Milinkovic-Savic, se verrà scelto come titolare o come riserva di Meret.