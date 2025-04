L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato l’incertezza che circonda il futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen è uno dei principali gioielli del Napoli sul mercato e il club azzurro mira a ottenere un ritorno economico significativo dalla sua vendita. Conte desidera rimanere al Napoli, ma chiede garanzie sul mercato, con nomi e tempistiche precise per gli acquisti. Non vuole trovarsi impreparato ad agosto, come avvenuto la scorsa estate. Per questo, servono risorse economiche. Improvvisamente l’Al-Hilal pare aver superato tutti con un’offerta incredibile per Osimhen: 15 milioni di euro per tre anni. I sauditi ambiscono a essere protagonisti negli Stati Uniti durante la prima edizione del Mondiale per club e puntano sulla stella nigeriana. Al Napoli è arrivata, attraverso il suo entourage, una proposta inferiore ai 60 milioni. Per quanto riguarda la Juventus, Giuntoli sta valutando di ricostruire la squadra partendo proprio dall’ex attaccante il quale aveva contribuito alla vittoria dello scudetto con il Napoli. Tuttavia, trattare con De Laurentiis non sarà facile, soprattutto per ottenere sconti sulla clausola di 75 milioni. Il centravanti ha un contratto in vigore fino al 2027, il che richiede un’azione rapida. La destinazione che più attrae Osimhen rimane il Manchester United, anche se sul tavolo di trattativa il club inglese propone contropartite tecniche, come Garnacho e Zirkzee.