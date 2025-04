Fanatik – Mourinho vuole Anguissa. I dettagli

Zambo Anguissa è ormai prossimo alla cessione e tra le squadre maggiormente interessate al suo cartellino ci sono il Chelsea e il Monaco.

Tuttavia, come riportato dal portale turco Fanatik, Jose Mourinho ha messo gli occhi sul camerunese che ora rientra negli obiettivi estivi del Fenerbahçe. Il Napoli vorrebbe ottenere 30 milioni dalla cessione del suo top player ma al momento non ci sono ulteriori sviluppi.

Anguissa prossimo alla cessione. Ecco il possibile sostituto

L’avventura di Anguissa coi partenopei sta dunque giungendo al termine e il Napoli si sta orientando anche per l’acquisto del suo sostituto. Il profilo più quotato è quello di Frattesi.

Come riportato da Matteo Moretto, l’ex Sassuolo piace a Conte e Manna che si stanno muovendo in largo anticipo per poter chiudere l’operazione già ad inizio mercato. L’Inter potrebbe chiedere una cifra intorno ai 45 milioni di euro ma non è escluso che si possa trovare un’accordo ad una cifra leggermente minore.