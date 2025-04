Oggi, l’edizione del Corriere del Mezzogiorno ha approfondito le condizioni di Alessandro Buongiorno. Antonio Conte oggi dovrà chiarire i dubbi sulla formazione in vista della sfida di domani contro il Torino. Buongiorno non ha partecipato completamente all’allenamento, sebbene stia aumentando i carichi di lavoro ogni giorno. Il suo recupero non è ancora completo, quindi la sua presenza per la partita contro la sua ex squadra è incerta. Buongiorno è determinato a esserci; se non riuscirà a partire titolare, spera almeno di essere in panchina. Rafa Marin ha impressionato a Monza, ma a Castel Volturno è emersa una nuova possibilità. Conte sta considerando Olivera al centro della difesa con Spinazzola sulla fascia sinistra. Questa idea, ispirata dalle tattiche di Bielsa con la Nazionale uruguaiana, non sarebbe una novità per Olivera, già testato da Conte nel ruolo di difensore centrale durante l’estate. Rafa Marin, dal canto suo, mira a ottenere la seconda partita consecutiva come titolare e cercherà di convincere Conte