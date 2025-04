Cammaroto: “Ci sarà una cessione importante in estate e il Napoli non si opporrà”. Ecco di chi si tratta

Il giornalista ed esperto di mercato, Emmanuele Cammaroto, è intervenuto a Napoli Magazine Live in merito alla possibile cessione di un top player del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Uno tra Lobotka e Anguissa saluterà a fine stagione. Anguissa è quello più indiziato per la cessione, il Napoli ne fa una valutazione alta ma non si metterà di traverso sulla cessione anche per correttezza nei confronti di un calciatore che ha fatto cose importanti in azzurro. Il Napoli si aspetta un’operazione con un’offerta non inferiore ai 30 milioni. C’è forte l’Al Nassr che aveva già provato a prendere Anguissa la scorsa stagione. Lobotka resta nel mirino del Barcellona, il Napoli lo valuta sui 25 milioni“.