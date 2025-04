Yerry Mina, difensore del Cagliari, è uscito anzitempo dall’ultima partita di campionato contro la Fiorentina a causa di un problema alla coscia. Il centrale colombiano si è sottoposto agli esami strumentali di rito, che hanno evidenziato una lesione muscolare compromettendo dunque il suo finale di stagione.

La nota del club: “Uscito anzitempo dal terreno di gioco nella gara di ieri, il difensore colombiano Yerry Mina si è sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore inizierà subito l’iter terapeutico, le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club”. Come riporta Ansa, i tempi di recupero stimati sono di circa 2-3 settimane, quindi Mina potrebbe rientrare in tempo per la 38ª giornata contro il Napoli.