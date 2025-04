Serena, ex attaccante dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere della Sera. Queste le sue parole: “Il prossimo turno di campionato è decisivo per lo scudetto: l’incrocio con la Roma è una tappa fondamentale. Inzaghi deve essere bravo a costruire la vittoria nel primo tempo per poi conservarla nel secondo. Il Napoli non sta brillando, ha faticato per battere il Monza e domenica incontrerà il Torino”.