Tmw – Lindstrom, non ci sono segnali dall’Everton per il riscatto. Molto probabile un ritorno al Napoli

Jesper Lindstrom farà ritorno al Napoli a luglio? Al momento, le possibilità sono elevate. Il danese prestato all’Everton, è fermo da fine marzo per un problema all’inguine che gli impedirà di scendere in campo fino al termine della stagione. Nonostante alcune buone prestazioni da parte sua, la società inglese non ha mai mostrato un reale interesse nel riscattare il calciatore (per la cifra di 23 milioni di euro), almeno per ora. Dunque, salvo colpi di scena, tornerà all’ombra del Vesuvio per poi essere girato nuovamente in prestito. Una missione non semplice, ma nemmeno impossibile, visto che il rendimento dell’ex Eintracht negli ultimi mesi è stato buono. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.