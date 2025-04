Ssc Napoli, il messaggio di cordoglio per la scomparsa del fisioterapista Fiorita del Lecce.

La Ssc Napoli ha diffuso un messaggio sui propri canali social in cui si dice vicina alla famiglia di Graziano Fiorita, fisioterapista del Lecce venuto da poco a mancare all’età di 38 anni mentre la squadra leccese era in ritiro in vista della partita di campionato contro l’Atalanta, poi rinviata a data da destinarsi. Queste le parole della nota: “Il presidente Aurelio De Laurentiis, mister Antonio Conte e tutta la SSC Napoli partecipano commossi al dolore della famiglia di Graziano Fiorita e di tutto l’U.S. Lecce”.