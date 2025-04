Secondo quanto riporta Sky Sport Uk, il Napoli sarebbe interessato all’attaccante Callum James Hudson-Odoi del Nottingham Forest. Sull’esterno ci sarebbero anche la Roma e altri due club di Premier. Con il contratto in scadenza nel 2026, i Reds avrebbero avviato i contatti per il rinnovo, ma non manca l’ipotesi cessione.