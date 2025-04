Relevo – Napoli, si segue Beukema per l’estate. Il calciatore piace sia a Manna che a Conte

Matteo Moretto, gornalista ed esperto di calciomercato di Relevo, ha svelato una novità di mercato per quanto riguarda il Napoli sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo quanto riportato, la società segue con interesse Sam Beukema del Bologna per la difesa. Il calciatore olandese è un profilo che piace sia ad Antonio Conte che a Giovanni Manna, alla ricerca di un profilo per ampliare il reparto arretrato dei partenopei. “Confermiamo l’interesse del Napoli per Beukema, come si parla da diverse settimane. Gli azzurri lo seguono per l’estate, vogliono prendere un centrale e Beukema piace tanto sia a Manna che a Conte”.