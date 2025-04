 Mazzocchi: “Essere napoletano e giocare in azzurro è un onore e una responsabilità”

Pasquale Mazzocchi si sta lentamente ritagliando il suo spazio nelle ultime partite, dopo un lungo periodo passato tra panchina e problemi fisici. Ieri l’esterno napoletano di Barra ha rilasciato un’intervista, ripresa anche da La Gazzetta dello Sport, in cui ha raccontato il suo legame con la città e la maglia:

“Essere un napoletano che indossa la maglia azzurra è motivo d’orgoglio, ma anche una responsabilità. La gente si aspetta sempre qualcosa in più,” ha detto Mazzocchi. “Io do sempre tutto in campo perché sento questo peso come un onore. Mi considero uno del popolo. Quando firmo un autografo, le persone mi trattano come se fossi un vecchio amico. Ed è proprio questo il tipo di rapporto che voglio con i tifosi: diretto, sincero, reale,” ha dichiarato a Betsson Sport.