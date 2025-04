Marolda su Conte: “Pessimo comunicatore. Il Napoli? Leggermente avanti all’Inter”

Nel corso di Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, il giornalista Francesco Marolda ha commentato duramente le recenti dichiarazioni di Antonio Conte:

“Conte? Deve ancora maturare. È un pessimo comunicatore, ma non è una novità. Le sue parole sono spesso fuori luogo e fuori tempo. A volte, tacere sarebbe la scelta più saggia. Un allenatore dovrebbe essere più diplomatico in pubblico, anche se in privato può dire ciò che vuole a squadra e collaboratori. Ora ha la possibilità di scegliere: restare sarebbe positivo per la continuità, ma se dovesse andare via, il Napoli andrà avanti comunque. Nel calcio tutto passa, restano solo la squadra e i tifosi.”

Sulle prestazioni del Napoli, Marolda ha aggiunto: “Anche quando si vince, la squadra non convince del tutto. Però, lo stesso vale per l’Inter. Ecco perché vedo il Napoli leggermente avanti: ci abbiamo creduto nei momenti difficili, dobbiamo farlo anche ora. Per scaramanzia, non dirò che il Napoli è favorito… diciamo che l’Inter è sfavorita.”

Infine, su probabili scelte tattiche: “Con Neres fuori, mi aspetto un 4-2-3-1 e Raspadori titolare dal primo minuto”.