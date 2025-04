La Repubblica – Napoli, un altro piccolo vantaggio da sfruttare nella volata finale

La Repubblica scrive a proposito del Napoli in vista della prossima gara di campionato contro il Torino: “Meno tre. Si assottiglia il conto alla rovescia per la sfida di domenica notte al Maradona ( 20.45) con il Torino: la prima delle cinque finali per lo scudetto che attendono il Napoli. Senza scossoni e nei limiti del possibile rilassata la marcia di avvicinamento da parte degli azzurri, che hanno assistito ieri sera dal divano all’ennesima tappa del tour de force dei loro rivali dell’Inter: impegnati nel derby di Coppa Italia contro il Milan a San Siro. Antonio Conte ha avuto inoltre la possibilità di studiare alla tv anche i suoi prossimi avversari, visto che pure i granata (attesi a Fuorigrotta) sono scesi in campo per il recupero di campionato con l’Udinese. E’ un altro piccolo vantaggio da sfruttare nella volata finale, in cui saranno i dettagli a fare la differenza“.