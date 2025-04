KKN – Napoli, pressing per Zaccagni, si punta a portarlo in azzurro già a giugno! La situazione

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato una novità di mercato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato, la dirigenza azzurra sarebbe in pressing su Mattia Zaccagni della Lazio. L’idea è quella di portare il calciatore biancoceleste in azzurro già a giugno, e dalla sua parte c’è già il gradimento alla proposta, soprattutto se i capitolini non dovessero giocare alcuna competizione europea.

