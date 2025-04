Incocciati: “Per la corsa Scudetto il Napoli ci crede di più. Sull’Inter…”

Giuseppe Incocciati, dirigente, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio per parlare della corsa Scudetto tra Napoli e Inter. Ecco cosa ne pensa:

“Sarebbe una stagione fallimentare se l’Inter non vincesse nulla?

Se dovesse andare fuori sia in campionato che in Champions, sarebbe sicuramente un fallimento. Col potenziale che ha, questa è la realtà dei fatti. Rischia grosso. E’ una squadra vincente, deve dimostrare ora di saper gestire le gare in maniera più umile.

Inter, dove si devono indirizzare le risorse ora?

Non trascurerei un elemento: se dormi dentro l’area quando ci sono dei momenti di stanchezza e molli le marcature, è ovvio che prendi gol da tutti. Ed è successo col Bologna e anche ieri. Ieri De Vrij dove stava sul gol di Jovic?.

Oggi i giocatori del Napoli ci credono di più allo Scudetto?

Ci hanno sempre creduto, adesso ancora di più. Ma non devono sbagliare nel pensare che ora hanno vinto il campionato”.