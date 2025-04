Il Mattino – Napoli, i nomi per il mercato estivo. Dalla difesa al nodo sostituto di Kvara

L’edizione odierna de Il Mattino, scrive a proposito delle prossime mosse di mercato del Napoli. La società azzurra è pronta ad investire ben 200 milioni per accontentare Antonio Conte. Uno dei primi nodi da risolvere sarà l’uscita di Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray. La prima delle pretendenti è il Manchester United, pronto a pagare la clasuola rescissoria di 75 milioni di euro e ad inserire una contropartita come Rasmus Hojlund. Ciò che potrebbe ostacolare la trattativa è la questione Champions League, che il nigeriano vorrebbe giocare. Non è nemmeno da escludere un possibile approdo alla Juventus, pronta anche ad offrire una cifra superiore.

Per quanto riguarda la difesa, c’è bisogno di almeno un arrivo. Chiuso l’arrivo di Luca Marianucci, c’è un ritorno di fiamma per il rumeno Radu Dragusin, in forza al Tottenham, squadra in cui non ha trovato molto spazio. Vengono seguiti anche i profili di Sam Beukema e Oumar Solet. Mentre a centrocampo c’è un ritorno di fiamma per quel Gabri Veiga sfiorato per un soffio nell’estate del 2023. Piacciono però anche Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk e Lewis Ferguson del Bologna, di cui però vanno valutate le condizioni fisiche. Lo scozzese, infatti, non ha ancora recuperato appieno dalla rottura del legamento crociato anteriore rimediata nella scorsa stagione. Si segue con grande interesse anche Alvaro Montoro, diciottenne del Velez che farebbe carte false per giocare nello stadio di Diego Armando Maradona.

Infine, la questione attacco. Per quanto riguarda il ruolo del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, il cerchio si è stretto intorno ad Alejandro Garnacho, Noa Lang ed Igor Paixao. Si lavora sotto traccia anche ad Ademola Lookman, il cui futuro sembra essere lontano dall’Atalanta al termine di questa stagione. Mentre per il ruolo di vice Lukaku viene seguito Lorenzo Lucca dell’Udinese.