Il Mattino si sofferma su Antonio Conte e sul suo essere come Mister Wolf; egli risolve i problemi. Ecco quanto scritto dal quotidiano: “Poi, da un certo momento in poi, li crea pure ai presidenti. Ma intanto vince. Lui direbbe che i campionati vinti sono già undici: anche la cavalcata con il Siena, stagione 10/11, dalla B alla A va conteggiata. Negli ultimi 14 anni, chi lo ingaggia ha la certezza di tornare in alto“.