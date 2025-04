Il Mattino – De Laurentiis pronto ad accontentare Conte: 200 milioni sul mercato e 6-7 acquisti di spessore

Aurelio De Laurentiis è pronto ad accontentare Antonio Conte: 200 milioni da investire sul mercato per portare a casa 6-7 giocatori di assoluto spessore. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino. Tra cessioni eccellenti e volontà di consegnare una rosa già completa per larga parte nel ritiro di Dimaro, questa sarà un’estate piena di investimenti in casa Napoli, con il presidente pronto a varare una nuova fase della ricostruzione in casa partenopea.

“Questo Conte deve aspettare che De Laurentiis gli confermi che nulla è cambiato, che lo attende un mercato da 200 milioni di euro, con 8 nuovi calciatori (minimo) in entrata. E che Conte li sceglierà uno a uno, senza gli intoppi dell’estate scorsa e soprattutto quelli di gennaio. Di sicuro, non vuole Conte che volino gli stracci: se De Laurentiis ha cambiato idea, se non pensa che sia necessario alzare il monte-ingaggi oltre i 100-110 milioni, lo dovrà dire francamente. D’altronde, con Conte in panchina è semplice comprendere quale sia il suo motto preferito: «Chi mi ama mi segua». Senza compromessi. Perché Antonio non ne fa. Ma questo De Laurentiis lo sa bene. Anzi benissimo. De Laurentiis va di fretta ed ha intenzione di varare la seconda fase della ricostruzione azzurra con un altro imponente investimento nella prossima campagna estiva. Stavolta con acquisti “pronti-via” che possano consentire di avere una rosa già quasi al completo fin dai primi giorni del ritiro di Dimaro (l’obiettivo è arrivare all’80%). Saranno oltre 200 i milioni messi sul tavolo dal numero uno azzurro per rinforzare la squadra per la prossima stagione. Alcuni di tasca propria, altri frutto dei proventi di alcune cessioni eccellenti. Il tutto per un totale di almeno 6-7 rinforzi di spessore in tutti i reparti del campo che saranno supportati dalla definitiva cessione di Osimhen”.

