La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del futuro di Frank Anguissa, sul quale ci sono gli occhi del Chelsea: “Il Napoli non si opporrà alla cessione, ma ovviamente al giusto prezzo. Discorsi comunque lontani, in attesa di offerte ufficiali che arriveranno a fine stagione. Col Chelsea in pole e il Monaco in attesa. Ora, però, conta solo il campo e Anguissa non vuole distrazione: un ultimo regalo a Napoli, un’ultima festa insieme, lo scudetto“.