Gautieri elogia McTominay: “Colpo da top club, può giocare nel Real Madrid o nel Manchester City”

Durante la trasmissione Bordocampo – II Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto l’allenatore Carmine Gautieri, commentando il momento di forma di Inter e Napoli:

“Chi gioca meglio? Difficile dirlo, entrambe propongono un calcio concreto e orientato al risultato. In questa fase della stagione è normale non vedere partite spettacolari: si punta più all’efficacia che all’estetica. I numeri lo confermano: sia Inter che Napoli stanno puntando più sulla quantità che sulla qualità, e i risultati danno loro ragione. A questo punto del campionato, però, è la qualità dei singoli che può davvero fare la differenza”.

Gautieri ha poi elogiato l’ultimo colpo del Napoli, Scott McTominay: “È stato un acquisto eccellente. Parliamo di un giocatore completo: ha corsa, si inserisce bene, sa tirare e segna anche di testa. Devo ammettere che non me l’aspettavo, quindi complimenti a chi lo ha portato in azzurro. Un profilo così potrebbe tranquillamente giocare in squadre del calibro di Real Madrid o Manchester City: in questo momento è tra i centrocampisti più forti d’Europa”.