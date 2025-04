Fedele a Radio Marte: “L’Inter è in calo, il Napoli può approfittarne. Neres? Meglio Raspadori”

Ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live, l’ex dirigente e procuratore Enrico Fedele ha analizzato il momento attuale del Napoli, lanciando anche una riflessione provocatoria sulla corsa scudetto.

“Ho sempre detto che il Napoli avrebbe potuto vincere il campionato solo in caso di un crollo dell’Inter. E ora mi sembra che si stia andando in quella direzione“, ha dichiarato Fedele, facendo eco alle parole di Ciccio Graziani che, dopo aver assistito dal vivo alla sfida tra Bologna e Inter, ha parlato di una squadra nerazzurra “pesante”, con giocatori che “corrono con i tacchi“ e “trascinano le gambe”.

Fedele ha sottolineato come la squadra di Inzaghi crei molto in contropiede, ma vada in difficoltà nella ripresa, con una manovra confusa e una difesa meno solida di quanto sembri: “L’Inter non ce la fa. Sommer l’ha spesso salvata, ma in Champions vedo favorito il Barcellona, che ha un attacco stratosferico. A parte Bisseck, che sarà un grande difensore, le coppie centrali nerazzurre cominciano a soffrire”.

Riguardo al Napoli, Fedele non si è detto preoccupato per l’assenza di David Neres, anzi: “Non è la perdita che sembra. Neres è un giocatore a sprazzi, non determina. Ha fatto 8 gol e 10 assist, ma non è continuo. Per me è quasi una benedizione: così Conte è costretto a schierare Raspadori, che insieme a McTominay e Lukaku è il più incisivo“.

Un intervento lucido e pungente, che accende il dibattito sulle condizioni fisiche e mentali delle big del campionato e sulle scelte tattiche che potrebbero decidere il finale di stagione.