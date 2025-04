Dove si gioca la Supercoppa italiana 2026? La qualificazione del Milan ha aumentato una possibilità

Come riporta Calcio e Finanza, la Supercoppa italiana potrebbe giocarsi nuovamente in Arabia Saudita. La Lega e la Federcalcio Araba hanno un contratto di altri quattro anni e in due di questi la Coppa verrà giocata lì. Bisognerà capire se questo avverrà già nel 2026. Nelle settimane scorse si parlava di giocare la Supercoppa in Arabia solo qualora si fossero qualificate Milan, Inter e Juventus. Il Milan, aggiudicandosi la semifinale di ieri, ci sarà e quasi sicuramente anche l’Inter arrivando tra le prime due in campionato. Proprio la qualificazione di ieri sera dei rossoneri ha aumentato le possibilità di disputare la Supercoppa in Arabia, anche se all’appello dovrebbe mancare la Juventus, attualmente quinta in classifica e con minime possibilità di arrivare tra le prime due in Serie A.