Dazn – Osimhen, spunta l’interesse del Barcellona e della Juventus, ma la richiesta per i bianconeri è monstre. La situazione

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di calciomercato di Dazn, ha svelato le ultime di mercato in merito alla cessione di Victor Osimhen. L’attaccante di proprietà del Napoli, in prestito al Galatasaray, ha delle nuove proposte per il mercato estivo. Su tutte, ci sono due squadre di Premier League come Chelsea e Manchester United, ma anche il Barcellona. Queste società, possono usufruire della clasuola di 75 milioni valida per l’estero. Situazione non valida per la Juventus, interessata al centravanti ma che dovrà offrire almeno 100 milioni per convincere la dirigenza partenopea. Inoltre, un possibile arrivo dipenderà dalla qualificazione alla Champions League e dal mercato in uscita. “Napoli, su Osimhen c’è interesse della Premier (Chelsea e United in testa) ma anche del Barcellona. Clausola per l’estero di 75M. La Juventus potrebbe inserirsi ma dipenderà dalla qualificazione in Champions e dal mercato in uscita. La richiesta per le italiane è di 100M”.

