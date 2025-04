Cdm – Napoli, Neres potrebbe tornare per la gara contro il Parma: le ultime

Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sui tempi di recupero di David Neres alle prese con un infortunio muscolare: “I tempi di recupero non sono ancora noti e dipenderanno da come si evolve l’infortunio e dal grado della lesione. (…) Il rientro potrebbe avvenire in occasione della penultima giornata di campionato a Parma, ma non è detto perché bisognerà poi, quando sarà clinicamente guarito, rimetterlo al passo con i compagni e quindi sarà dura rivederlo in campo da titolare. Insomma, il suo recupero sarà valutato giorno per giorno“.