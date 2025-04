Antonio Conte, allenatore del Napoli, non terrà la consueta conferenza stampa della vigilia in occasione della partita Napoli-Torino, in programma per il giorno domenica 27 aprile alle ore 20:45. Questa, non verrà tenuta in segno di rispetto verso il giorno dei funerali di Papa Francesco, programmati per sabato 26. Ad annunciarlo, il giornalista Valter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.