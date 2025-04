Tuttosport – ” Rientro Buongiorno, ecco la decisione di Conte in vista del Torino “

Alessandro Buongiorno tornerà in campo per la prossima partita contro il Torino ? A quanto pare no, ed è l’edizione odierna di Tuttosport a svelarne il motivo. Ecco un estratto dell’articolo:

“ Intanto, lo staff medico partenopeo continua a monitorare le condizioni di Buongiorno – out da tre partite per una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra – che potrebbe essere convocato per la gara di domenica contro la sua ex squadra, anche se Conte e il suo staff non vogliono forzare il rientro previsto per il match contro il Lecce. “