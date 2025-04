Torino, un titolare salta il Napoli per squalifica! 2 in dubbio per infortuni, il punto

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è uscito per infortunio alla gamba al minuto 63, nel match casalingo contro l’Udinese. Gli esami strumentali in programma nelle prossime ore chiariranno la situazione e se sarà a disposizione per domenica sera contro il Napoli. Sicuramente salterà il match contro i partenopei Gineitis per diffida, dopo essere stato ammonito contro l’Udinese. Rischia di saltare per infortunio anche il difensore Masina, che ha accusato problemi alla coscia, da valutare la sua presenza a Napoli così come Ricci.