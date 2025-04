Sky, Marchetti a Radio Marte – ” Orsolini piace al Napoli da tanto tempo, ma il Bologna non vuole cederlo “

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ed ha parlato del presunto interesse del Napoli per Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Orsolini piace da tempo al Napoli, anche quando giocava con l’Ascoli anni fa. Già solo per il gol all’Inter, ci sarebbe da pensarci… Sta facendo una stagione strepitosa, è ai suoi standard ottimali. Il Napoli lo voleva, appunto, in passato ed oggi il ragazzo è uno dei calciatori più in vista del campionato. Anche per questo il Bologna non vuole dare via Orsolini in estate e punta a tenerselo stretto, a meno che non arrivino offerte davvero molto importanti ed in grado di far vacillare i felsinei. Orsolini è ritenuto un giocatore valido e capace di portare la sua squadra in Champions League, per poi guidarla in coppa nella prossima stagione. Si punta a tenerlo, anche se immagino che lui si senta pronto per il salto in una grandissima squadra. Le parole di Conte degli ultimi giorni non vanno in campo… I calciatori del Napoli non penso siano condizionati, però è chiaro che queste cose, in linea di massima, non aiutano in un momento così delicato e nel rush finale. “