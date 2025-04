Schwoch sicuro: “Napoli favorito per lo scudetto, ha il calendario migliore”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri e della lotta Scudetto. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli è favorito per lo scudetto, il calendario degli azzurri è più agevole rispetto a quello dei nerazzurri, poi ovviamente i partenopei devono incontrare molte squadre che si devono salvare. Il 4-4-2 con McTominay a sinistra non me lo immagino tanto, io penso che possa optare per un 4-3-3, per me il campionato di Neres è finito”.