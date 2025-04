Repubblica – ” Verso Napoli – Torino, le due curve pronte con una coreografia incredibile “

Il Napoli sta compiendo una stagione incredibile, quasi inaspettata, grazie al lavoro di tutti: società, staff, squadra e soprattutto del mister. A 5 giornate dal termine, gli azzurri si trovano a pari punti con l’Inter, in un bellissimo testa a testa per lo scudetto, e servirà di tutto per uscirne vincitori, soprattutto la spinta dei tifosi, che devono far diventare il Maradona una vera e propria bolgia in queste ultime partite. Proprio per questo motivo, le due curve sarebbero pronte con una coreografia mozzafiato in vista della prossima partita contro il Torino. A rivelarlo è la Repubblica, ecco un estratto:

” Le curve sono al lavoro per approntare un’altra coreografia da brividi e sarà più che mai importante l’apporto del dodicesimo uomo. “