Possibile spareggio Napoli-Inter, ecco chi lo trasmetterebbe

La lotta scudetto tra Napoli ed Inter è più viva che mai, specie ora che le due formazioni sono a pari punti in vetta alla classifica. In caso questa parità di punteggio persistesse fino all’ultima giornata, le due squadre si sfideranno in una gara spareggio, che decreterà la vincitrice del campionato 2024/25. Un’ipotesi da non scartare per alcun motivo, soprattutto a 5 giornate dalla fine. Ma, in caso si concretizzasse davvero questa ipotesi, chi manderebbe in onda la partita? Secondo quanto appreso dal portale Calcio e Finanza, questa verrà trasmessa da Dazn, detentrce dei diritti della partita.