Plastino: “Vi svelo la mia previsione per lo Scudetto”

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e della corsa Scudetto. Ecco cosa ne pensa:

“Io credo per quanto riguarda gli infortuni una società di serie A sappia bene quali possano essere i problemi e sappia intervenire, mi sembra un po’ una scusa. Io non mi sento di dire che potrebbe essere un problema di campi perché in una società di serie A come il Napoli avrebbe già avuto feedback tecnici parametrati ed oggettivi su cui sarebbe intervenuta, quindi su questo non mi trovo d’accordo con Conte. Sono varie giornate che ripeto che questo campionato finirà con uno spareggio. Io vidi lo spareggio Bologna-Inter nel ’64, ero piccolo. La scelta del campo quest’anno è diversa rispetto ad allora, non è più a metà strada, che sarebbe l’ideale (Roma), invece quest’anno si dovrebbe fare a Milano per questioni legate alla differenza reti. Chi vince lo scudetto? Mai fare una previsione in una situazione del genere, io preferirei lo vincesse il Napoli, perché Napoli è la città e la squadra della mia anima e non ne faccio mistero neanche in nazionale”.